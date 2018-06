Hainfeld-Boss Harald Fischer ist immer für Überraschungen gut. Dass es ihm jedoch gelungen ist, Frenkie Schinkels den Trainerjob in der Gebietsliga schmackhaft zu machen, ist dann doch ein großer Coup. Der Niederländer soll das beisteuern, was Hainfeld trotz aller Stars gefehlt hat: Leidenschaft und Professionalität.

Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, immer für einen Schmäh gut – so kennt man Schinkels. Aber was Fußball betrifft, hat der Niederländer eine klare Linie. Er gibt Vollgas auf der Bank und verlangt selbiges auch von seinen Kickern. Und er wird sich – als ehemaliger Bundesligatrainer – wohl nicht die Aufstellung „einflüstern“ lassen. Fischers großer Coup läutet somit eine Zeitenwende in Hainfeld ein. Und ein Neustart ist nach dieser Spielzeit zum Vergessen auch bitter notwendig. Mit der Trainerentscheidung hat Fischer ein Zeichen gesetzt.

Schinkels polarisiert, Schinkels eckt auch schon mal an. Eine Wohlfühlzone im Mittelmaß? Für den Niederländer uninteressant. Das wird er seinen Kickern schon bald vermitteln. Mit ein bisserl Schmäh. Aber inhaltlich unmissverständlich.

Stößt er auf offene Ohren bei den Kickern, kann Hainfeld durchstarten. Wenn nicht, wird Schinkels so schnell weg sein, wie er gekommen ist.