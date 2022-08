Fußball ist ein Ergebnissport

Rohrbachs Trainer Christian Maurer wurde in der Sommervorbereitung die Zeit recht knapp. Zehn neue Spieler zu integrieren, geht nicht über Nacht. Die Mannschaft wurde radikal umgebaut und Maurer muss die Spielercharaktere jetzt alle unter einen Hut bringen.

Doch Schonfrist gibt sich der Coach selbst keine. Natürlich will auch er die Mannschaft weiterentwickeln und nennt das auch als eins seiner Ziele. Doch er weiß, dass dieser Prozess im Hintergrund ablaufen muss. Die Fans interessiert es nicht, ob der Trainer Spieler für zukünftige Aufgaben gut vorbereitet. Sie wollen jetzt Ergebnisse sehen.

Auch für den Klassenerhalt zählt gleich zu Beginn jeder Punkt. Denn so realistisch ist auch der Trainer: „Zunächst geht es darum, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.“ Denn zwei gute Spiele am Ende der Vorbereitungszeit, lassen die Erwartungen nicht gleich in den Himmel wachsen.