Gölsentaler Planspiele

Elvis Bozicevic stand schon vor drei Jahren beim Landesligaklub Rohrbach hoch im Kurs. Doch dem ehemaligen sportlichen Leiter Thomas Wachter war es nicht vergönnt, das damals 20-jährige Talent zu ködern. Bozicevic biss lieber beim Gebietsligaklub Hainfeld an. Präsident Fischer hatte wohl die besseren Argumente.

Vor dem Start in die Rückrunde hat Hainfeld mit der Abgabe von Bozicevic nun aber nicht nur für Entlastung im Budget gesorgt, sondern praktisch auch das Handtuch im Titelkampf geworfen. Lilienfeld ist selbst für Fischer heuer nicht mehr antastbar. Obwohl es die Spitzenreiter am Transfermarkt ruhig angingen. Lilienfelds Obmann Gernot Edy weiß halt auch, dass der Vorsprung von zehn Punkten reichen muss.

In Rohrbach kann Bozicevic jetzt Landesliga-Erfahrung sammeln, um ab Sommer eine Führungsrolle zu spielen. Und in Hainfeld steht dann wohl wieder ein Neuaufbau an.