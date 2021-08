Als sich Rohrbach und Hainfeld das letzte Mal gegenüberstanden, da ging es noch um etwas. Beide spielten im April 2015 in der Gebietsliga, aber Rohrbach setzte schon zum Höhenflug an. Vor mehr als 800 Zuschauern wären sie von den Hainfeldern fast noch zum Straucheln gebracht worden, doch am Ende hielt die 2000-Seelen-Gemeinde mit einem 3:3 am Meisterkurs fest. Der Rest ist Geschichte!

Der Dorfklub spielte im Vorjahr bis zum Abbruch um den Aufstieg in die Regionalliga. Beim Stadtklub Hainfeld steht hingegen seit 2015 stets nur Gebietsligakost am Programm. Und selbst eine 100-Jahr-Feier war den Fans wegen Corona nicht vergönnt. Heuer gibt‘s zumindest im 101. Jahr des Bestehens ein Minifest. Obwohl der kleine Nachbar mit Stolz geschwellter Brust, weil er es so weit wie kein Bezirksklub zuvor gebracht hat — vor allem nicht Hainfeld! — sicher nicht für jeden Fan zu den erträumten Jubiläumsgegnern zählt. Vor allem, wenn das Schlimmste aus ihrer Sicht passieren und eine Niederlage eingeschenkt werden sollte. Prügelknabe von Rapid oder Austria zu sein, schmerzt nicht so …