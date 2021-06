Es ist schon richtig, dass den häufigen Reserve-Spielabsagen im Unterhaus ein Riegel vorgeschoben wird. Die Bestrafung mit einer Rückstufung der Kampfmannschaft, im schlimmsten Fall verbunden mit dem Abstieg, ist dennoch eine extrem harte Sanktion.

Beim USV Pressbaum wurde im Vorjahr deutlich, wie rasch ein Klub in Personalnot geraten kann. Es gibt zwar kaum 1.-Klasse-Klubs mit derart vielen Landesliga-Jugendmannschaften, doch im Reservebetrieb war der Spielermangel von den Presbaumern kurzfristig nicht zu beheben. Ein Zwangsabstieg wäre dafür eine zu harte Bestrafung gewesen. Eine Kompensation beim Antreten von etwa zwei Teams in der Jugendlandesliga für Ausfälle in der Reserve wäre eine faire Alternative. Dass es Klubs „erwischt“, die sich jedes Jahr über Reserveeinsätze hinwegmogeln, dagegen wird aber niemand etwas haben.

Schlimmer trifft ohnehin alle, dass ab Herbst keine Spielabsagen mehr erlaubt sind, sollte es erneut wegen Corona (Stichwort „Delta-Variante“) nötig werden, die Fans von den Plätzen zu verbannen. Alle Klubs klagen, dass dies für sie kaum zu „überleben“ sei.