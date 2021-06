Der Aufschrei bei den Klubs im Ybbs- und Yspertal hat nichts geholfen: Die lange diskutierte Klassenreform in der Hauptgruppe West ist nun fix.

Für die Bezirksklubs in Lilienfeld ist derzeit keine Lösung wirklich ideal. Gegen die neue 16er-Liga spricht nicht nur das Hauptargument der Klubs aus dem Westen, dass die Winter zu hart seien für eine derart lange Spielzeit mit dreißig Meisterschaftspartien. Aber auch dass der Weg zum Aufstieg bei so viel Konkurrenz nun enorm steinig geworden ist, versteht sich von selbst.

Von elf Klubs in der Vorsaison auf 16 Vereine 2021/22: Den Teams in der neuen 2. Klasse Traisental/Alpenvorland steht eine beinharte Saison bevor. Die neuen Konkurrenten für die Bezirksklubs sind aber sicher auch nicht schwerer zu bezwingen als die Gegner zuletzt im Westen. Neulengbach mit dem Rückkehrer aus dem Profifußball Bernhard Kotynski hat viel vor und auch der FC Purkersdorf will mitmischen.

Entscheidender Faktor wird aber bei allen die Physis sein. 30 Runden sind schon Landesliga-Pensum. Die traditionell kleinen Kader unserer Klubs könnten sich da rasch rächen.