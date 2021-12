Keine Piste für Skirennen

Mit der Schließung des Skigebiets Lackenhof geht das Ende der letzten homologierten FIS-Rennstrecke in NÖ einher. Von der Lage (Nordhang) war sowohl die Distelpiste in Lackenhof als auch einst der Pfarrboden in Annaberg ideal. Die kupierte Wiese in Lackenhof verblieb als einzige, an der ein Schüler-Super-G noch ausgetragen werden konnte. Rennen in Annaberg auf der Zdarsky-Rennpiste sind mit den Möglichkeiten in den westlichen Bundesländern nicht vergleichbar.

Da gerade Zeit für Briefe ans Christkind ist, nennen die Funktionäre unserer Skivereine ihre Wünsche klipp und klar: Entweder Erhalt der beiden Schlepplifte (mit Verlängerung auf den kleinen Ötscher) in Lackenhof oder eine Wiederbelebung des Pfarrbodens. Denn wenn sich die Situation mit den Trainingsmöglichkeiten nicht ändert, werden in spätestens zehn Jahren keine NÖ Läufer in Ski-Alpin-Kadern des ÖSV mehr vorhanden sein.