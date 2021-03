Bei seinem dritten Einsatz im österreichischen Fußballnationalteam hat Philipp Lienhart seine starke Form in der Deutschen Bundesliga bestätigt. Obwohl beim 2:2 gegen die Schotten kein Feuerwerk abgebrannt wurde, war Lienharts Leistung ein Lichtblick! Teamchef Franco Foda hatte sich hinten für eine Dreierkette entschieden, in der der Lilienfelder den linken Part übernahm. Sicher wie Dragovic, traute sich der 24-Jährige in Vorstößen aus der Abwehrreihe und wagte den öffnenden Pass.

Dass Foda gegen die Färöer auf Lienhart wieder verzichtete, hat daher überrascht. Aber der Teamchef setzte mit Ulmer und Lainer auf zwei Außenverteidiger und in der Innenverteidigung versuchte er es neben Dragovic mit Trauner. Beim 0:1 verlor der Linzer das Kopfballduell. Egal ob Foul oder nicht, wenig später verschuldete er auf dieselbe Art fast den nächsten Treffer, um dann einen Sitzer zu verziehen.

Lienhart, der nicht zum Einsatz kam, darf sich als Sieger fühlen. Wie der „kicker“ am Montag berichtete, will der SC Freiburg seinen bis 2022 laufenden Vertrag verlängern. Auch Franco Foda sollte für die EM mit ihm planen. Die Zeit für Experimente ist vorbei!