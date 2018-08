Die Rohrbacher Elf hat sich am Freitag gegen Retz selbst aus einem tiefen Loch gezogen. Mehr als 300 Tage war man in Meisterschaftsspielen der Landesliga ohne Sieg. Doch ausgerechnet gegen Retz hat es geklappt. Der Aufsteiger, der mit einer nominell bärenstarken Mannschaft den Durchmarsch schaffen will, und zum Saisonstart als Co-Favorit auf den Titel gegolten hatte, musste mit einer 0:3-Packung von dannen ziehen.

Der Jubel kannte bei den Kovacevic-Schützlingen danach keine Grenzen. Aber waren wirklich alle Rohrbacher froh?

Ausgerechnet Kapitän Nörbert Köhidai, drei Jahre lang Um und Auf der Mannschaft, kämpft seit dem Frühjahrsdurchgang mit sich und seiner Form. Gegen Retz stand er gar nicht am Feld, weil er im Krems-Spiel nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte.

Denn bei Köhidai liegen die Nerven blank. Im ersten Saisonspiel wurde er von Kovacevic vom Platz genommen. Etwas, das ihm schon im Frühjahr mehrmals passiert war. Gegen Krems stand er dann nicht in der Startformation, kam erst in der Schlussviertelstunde mit dem Messer zwischen den Zähnen aufs Feld, nur um sechs Minuten später vom Schiri unter die Dusche geschickt zu werden.

Kovacevic ist nun gefordert, auch seinen Kapitän aus dessen tiefem Loch zu ziehen. Er wird ihn noch brauchen!