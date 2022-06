Leichter wird‘s nicht

Mit zwei Klubs in den beiden höchsten NÖ-Spielklassen ist der Bezirk kommende Saison prominent vertreten. Rohrbach nimmt eine weitere Saison in der 1. Landesliga in Angriff, Aufsteiger Lilienfeld will in der 2. Landesliga West seine Visitenkarte hinterlassen. Der Bezirksfußball am sportlichen „Plafond“!

Weiter nach oben kann‘s bei dieser Ausgangsposition kaum mehr gehen. Denn die Optionen aus dem Nachwuchs in der Region sind – allen (Spielgemeinschafts-)Bemühungen zum Trotz – limitiert. Der Standortnachteil im Vergleich zu den dicht besiedelten Ballungsräumen samt kurzer Wege ist nicht zu leugnen. Wer Verstärkungen aus St. Pölten oder Wien ins Tal locken will, muss entweder mit einem Top-Umfeld wuchern oder mit Geldscheinen wedeln. Alles noch machbar, wenn‘s optimal läuft.

Nur eins steht fest: Leichter wird das nicht. Ganz im Gegenteil.