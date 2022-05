Leidenschaft und Knowhow

Die Freiluftsaison ist noch jung und die Form wird erst bei den großen Meetings ans Tageslicht kommen. Bei der Union St. Pölten sind die Erwartungen an Lena Pressler besonders groß. Ihre Beine haben sie schon weit getragen und sollen es bis nach Paris tun – die Olympischen Spiele sind das Ziel.

Die Grundtechnik mitgegeben wurde Pressler beim ULC Transfer. Und bei dem scharrt mit Sarah Daxböck und Csinszka Zahora bereits die nächste Generation an St. Veiter Toptalenten in den Startlöchern. Bei den österreichischen U-16-Meisterschaften haben die zwei die Union St. Pölten zum ersten Top-3-Platz im Teamklassement in dessen Klubgeschichte geführt.

Die Betreuer Alfred Janisch, Franz Sulzer und Co. haben keine Zauberformel, um Leichtathletik-Asse zu formen. Nur viel Leidenschaft und erworbenes Knowhow. Leider gibt es zu wenige, die so für den Sport brennen, wie sie.