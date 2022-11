Lilienfelder stoppt Azzurri

Die italienische Presse ging nach dem 0:2 in Österreich mit dem eigenen Team hart ins Gericht: „Schlecht, deprimierend, verheerend“, stand da zu lesen. Sowie: „Zwei Ohrfeigen und es hätte noch schlimmer kommen können!“

Tatsächlich haben die Österreicher mit dem Lilienfelder Abwehrrecken Philipp Lienhart den Europameister völlig entzaubert. Wie Lienhart und Co. auch im zweiten Durchgang hinten dicht gemacht haben, als die Italiener „all in“ gingen, war beeindruckend. Und für Lienhart, der bislang bei Teameinsätzen noch nie wirklich an seine Leistungen in der Deutschen Bundesliga herankam, war dieses Match ein Befreiungsschlag.

Den österreichischen Fußballfans wärmte dieser Sieg das Herz, auch wenn sie die eben begonnene WM im Glutofen Katar nur als distanzierte Beobachter verfolgen können. Die Vorfreude auf den Start der EM-Quali ist jetzt jedenfalls riesig.