Maurer macht‘s

Lange haben sich die Rohrbacher geziert und nun doch offiziell gemacht, was seit Wochen die Spatzen von den Dächern pfiffen: Christian Maurer wechselt ins Gölsental. Mit dem Herzogenburger soll nun endlich wieder Konstanz Einkehr halten beim USC.

Denn nicht zuletzt aufgrund der Wechsel auf der Bank und der Turbulenzen im Umfeld des Teams steht unterm Strich eine Saison mit mehr Schatten als Licht. Mit Maurer kann und soll sich das ändern. In Herzogenburg hat der 44-Jährige – wie zuvor schon in Ybbs – einiges bewegt. Er gilt als akribischer Arbeiter mit dem Auge für Details. Und als Trainer, der großes Augenmerk auf eine stabile Defensive legt. Seine erste Trainerstation in der höchsten NÖ-Spielklasse wird er mit eben diesen Qualitäten in Angriff nehmen. Maurer will sich in der 1. Landesliga beweisen. Dass er die Chance in Rohrbach nützen will, kann dem USC nur gut tun.