Mit der Kaumbergerin Jenny Wenth hatte der Lilienfelder Bezirk bis vor kurzem eines der Toptalente in der heimischen Leichtathletik. Verletzungspech hat die sympathische Sportlerin, die sich bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro für das 5000-Meter-Finale der Frauen qualifiziert hatte, in dem sie Rang 16 belegen konnte, zum frühzeitigen Karriereende gezwungen. Jetzt betreut Wenth bei der Union St. Pölten den Nachwuchs.

Und von diesem kommt bereits Nachschub! Die St. Veiterin Lena Pressler steht als 400-m-Hürdenläuferin zwar erst am Anfang ihrer Karriere, doch diese Woche will sie bei der U-18-EM im ungarischen Györ ins Rampenlicht sprinten.

NÖLV-Präsident Gottfried Lammerhuber ist überzeugt, dass Pressler ins Finale einziehen kann. Dazu muss die von Viola Kleiser betreute Athletin im stark besetzten Feld allerdings ihre Bestform abrufen. Eine Zeit unter einer Minute ist praktisch Pflicht. Györ wird zeigen, ob Pressler im Wettkampfstress noch zulegen kann.

Zugelegt hat am Wochenende auf alle Fälle Kevin Wallner. Der St. Veiter hat diese Woche gleich beide NÖ Landesmeistertitel über die Mittelstrecken 800 und 1500 Meter geholt. Sein Wechsel heuer von den Volksläufen auf die Bahn, hat sich schon bezahlt gemacht.