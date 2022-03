Programm hat es in sich

Viel Zeit, um in den Rhythmus zu finden, haben die Rohrbacher nicht. Bereits zum Frühjahrsstart wird‘s zur Sache gehen. Ortmann ist ebenso kampfstark wie unangenehm zu bespielen. Der Gastauftritt im Piestingtal wird gleich zum Gradmesser für den USC.

Wenn Trainer Gerald Schwingenschlögl die Ränge sieben bis neun als Saisonziel definiert, so ist das durchaus mutig. Die Vorbereitung lief durchwachsen, ein ausgewiesener Knipser fehlt nach dem Grossmann-Abgang und die Konkurrenz hängt den Gölsentalern im Nacken. Das wird kein Selbstläufer! Was in Rohrbach natürlich allen bewusst ist.

Schließlich hat man über den Winter die Kader-Karten wieder neu gemischt. Auf Anhieb werden nicht alle Rädchen ineinandergreifen.

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag. Denn auf die Ortmann-Partie folgen dann gleich drei knifflige Heimspiele gegen Ardagger, Krems und Kottingbrunn.