Rohrbach bleibt glücklos

Viel dümmer kann es für einen Klub in der Transferzeit nicht laufen wie jetzt beim USC Indat Kaschütz Rohrbach. Per SMS gab der auserkorene neue Starspieler der sportlichen Leitung am Montagmorgen einen Korb. Dabei war man mit ihm eigentlich einig, hatte seine Verpflichtung in den sozialen Medien bereits bekannt gegeben. Mehr als ärgerlich, denn Freitagnacht endet die Transferzeit, binnen fünf Tagen muss Ersatz gefunden werden.

Nicht einfach, denn Lukas Kubus ist kein x-beliebiger Stürmer. Der 34-jährige Slowake hat eine Profikarriere hinter sich, spielte auch in Polens höchster Liga, weiß wo das Tor steht. Doch seine Qualitäten kennt auch sein derzeitiger Klub in der Burgenlandliga. Kubus begründete seinen Verbleib mit einem neuen Jobangebot. Dazu kommt aber auch, dass der Spieler Kottingbrunn gehört. Und Rohrbachs Ligakonkurrent hat beim Verleihen das letzte Wort.