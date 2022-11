Saison zum Abhaken

Das Titelrennen in der Gebietsliga West findet ohne Hainfeld statt. Auch Ex-Teamspieler Ümit Korkmaz konnte die 1:4-Niederlage beim Tabellennachbarn Mauer nicht verhindern. Elf Punkte Rückstand auf Platz eins sind viel Holz. Wohl zu viel Holz für die Boisits-Boys. Strich drunter und für die kommende Saison planen muss jetzt die Devise lauten.

Präsident Harald Fischer hat schon einen „wechselhaften“ Transferwinter angekündigt. Sprich: In Hainfeld kündigen sich wieder Rochaden an. Diesmal eben schon mit Blickrichtung Sommer. Der SC steuert mit einem namhaft besetzten Kader Richtung Mittelmaß. Wer im Team hat das Zeug, das Ruder herumzureißen? Auf welchen Positionen besteht Veränderungsbedarf? Auf diese Fragen müssen Fischer und Co. passende Antworten finden. Sonst bleibt der ewige Hainfelder Traum von der 2. Landesliga auch 2023/24 nur eben dies – ein Traum ...