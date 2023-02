Schinkels will Werk beenden

Frenkie Schinkels ist das, was man einen „bunten Hund“ nennt. Und ein bisschen Sturheit assistiert er sich selbst auch gern.

Der einstige österreichische Nationalteamspieler ist zudem ein sehr guter Fußballtrainer, der mit der Wiener Austria sogar das Double gewonnen hat! Für die Gebietsliga muss man ihn daher als „überqualifiziert“ bezeichnen.

Dass ihm in seiner ersten Amtszeit in Hainfeld von Präsident Harald Fischer in seine Aufstellungspolitik hineingeredet wurde, gefiel Schinkels naturgemäß nicht. Es kam rasch zum Bruch der Beziehung.

Nun hat sich Fischer vom Klub aber zurückgezogen. Offenbar der ideale Zeitpunkt für Schinkels, um dem ehemaligen Topfunktionär im Bezirk etwas zu beweisen. Umgehend kehrte er auf die Betreuerbank Hainfelds zurück.

Das große Geld lockt derzeit nicht. Trotzdem stellt sich Schinkels der Herausforderung. Er ist halt wirklich auch ein „sturer Hund“!