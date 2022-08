Sechs Punkte die beruhigen

„Fußball ist ein Ergebnissport“, hieß es an selber Stelle in der Vorwoche. Die Rohrbacher hätten dies in der Doppelrunde am Wochenende nicht eindrucksvoller „untermauern“ können.

0:2 lag die Elf von Coach Maurer zum Saisonstart bei den SKN Juniors zurück. Nach 25 Minuten hätte wohl keiner noch einen Cent auf die Rohrbacher gewettet. Die langen Bälle schienen nicht geeignet, um die Zweiermannschaft des Zweitligisten aus dem Konzept zu bringen. Doch dann folgt wieder so ein weiter Ausschuss von Goalie Kranabetter, die SKN-Youngster geben Moser nur Begleitschutz und der erzielt aus dem Nichts den Anschlusstreffer. Rohrbach dreht die Partie und mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein gelingt auch gegen Aufsteiger Gloggnitz ein 1:0-Arbeitssieg.

Natürlich heißt das nicht, dass es so weiter gehen wird, doch die sechs Punkte nimmt den Gölsentalern keiner weg.