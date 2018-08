Auch den Ober-Grafendorfern schwante eine halbe Stunde vor dem Spielende im 1.-Klasse-Schlager gegen St. Veit böses. Zwar führte der Titelfavorit noch 1:0, doch den Schützlingen von Stefan Lärnsack schwammen die Felle davon. „Mir war klar, dass wir untergehen, wenn wir so weiterspielen“, sah der Spielertrainer, dass man nicht mehr in die Zweikämpfe kam. Auf dem kleinen Platz in St. Veit wurden die Edeltechniker mit unbändigem Willen fair niedergerungen.

Vor allem die Legionäre St. Veits waren jenen der Gäste weit überlegen. Und spätestens nach dem Ausfall von Luif (Leistenzerrung) fiel Ober-Grafendorfs Abwehr auseinander. Auch die Bank erwies sich im Finish bei den St. Veitern als deutlich stärker. So waren es die eingewechselten Spieler, welche die Entscheidung herbeiführten. Beim Aufsteiger, der sich schon gegen Mank schwer getan hatte, wurde es mit jeder Auswechslung hingegen schlimmer. Der harte Ausschluss von Cepera war nicht spielentscheidend, in dieser Phase bekamen die Lärnsack-Schützlinge ohnehin kein Bein mehr auf den Boden.

In der 1. Klasse West-Mitte kann tatsächlich Jeder Jeden schlagen, was eine spannende Meisterschaft garantiert. Und unsere einzige Bezirksmannschaft mischt tapfer mit.