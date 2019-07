Mit Lena Pressler kommt die derzeit schnellste 400-m-Hürdenläuferin Österreichs aus St. Veit. Erstmals hat sich die erst 17-Jährige bereits in der allgemeinen Klasse den Staatsmeistertitel geholt. Doch dieser Triumph kam nicht überraschend. Im letzten Jahr war Presslers Leistungssteigerung derart enorm, dass sie über ihre Spezialdisziplin mittlerweile konkurrenzlos im Land ist. Alles andere als der Titelgewinn wäre daher enttäuschend gewesen.

Pressler hatte es auch gar nicht nötig, ihre Bestleistung abzurufen. Im Gegenteil: Mit ihrem Lauf war die immer selbstkritische Athletin gar nicht zufrieden. Einen Schritt habe sie zu viel in der zweiten Kurve gemacht, klagte sie ihrer Trainerin Viola Kleiser. Bis dorthin hatte Pressler aber schon einen derart großen Vorsprung herausgelaufen, dass sie nur ins Ziel traben hätte müssen, um zu siegen.

Der Hürdenlauf über die Stadionrunde gilt als die härteste Disziplin in der Leichtathletik. In keiner anderen muss man sich mehr quälen und an die eigenen Grenzen gehen. Daher wird der Leistungszenit später erreicht. Mit ihren 17 Jahren hat Pressler noch viel Zeit, um zu reifen. Die Olympischen Spiele in Tokio kommen zu früh, aber bei den Spielen in Paris ist sie dann 22 Jahre alt. Die Reise an die Seine wird die ehrgeizige SLZ/BORGl-Schülern buchen.