Türnitzer Überstunden

Von der olympischen Skipiste geht‘s für die Sportfans „volley“ auf den Fußballplatz: Jedenfalls wenn sie den Profis die Daumen drücken – oder dem SV Türnitz. Die Stupphann-Truppe startet Ende Februar, so früh wie noch nie. „Dank“ Corona muss Türnitz gleich doppelt ran und Überstunden schieben. Als einziger Klub hat der SVT zwei Herbstrunden offen.

Mit einem regulären Meisterschaftsstart hat das wenig zu tun. Nicht nur aufgrund des frühen Zeitpunktes, sondern auch wegen des Untergrunds. Denn Eichgraben tritt am Sonntag am Gablitzer Kunstrasen an – und dort rollt die Kugel bekanntlich ganz anders als auf den saisontypisch tiefen Rasenplätzen. Dass die Gastgeber viele kunstrasenerprobte Wiener in ihren Reihen haben, wird nicht ihr Nachteil sein.

Leicht wird‘s nicht für Türnitz. Auch nicht auf Sicht: Ihr Frühjahrsprogramm ist so umfangreich wie jenes des SKN. Kurios...