Unvollendete Mission

Über eineinhalb Jahrzehnte war er das Gesicht des SC Hainfeld. Der starke Mann im Hintergrund, der gerne auch am Platz mitdirigierte. Seit Montag ist die Ära von Harald Fischer passé. Der Präsident hat seinen Rücktritt erklärt – und hinterlässt einen Klub im Umbruch. Fischers Mission bleibt unvollendet.

Viele Euros, viele Stunden seines Lebens hat der Unternehmer in „seinen“ SC gesteckt. Der ganz große Wurf blieb ihm versagt – in der Gebietsliga stieß Hainfeld an die gläserne Decke. Fischer musste zuschauen, als erst Rohrbach und dann Lilienfeld dem SC die Rücklichter zeigten. Nun wird sich der Klub neu orientieren (müssen). Die Abgänge von Korkmaz & Co, die in der Vorwoche offiziell wurden, deuten die Richtung an.

Sorgen muss man sich um den SC Hainfeld nicht machen. Der Klub steht auf einem soliden Fundament. Zwei, drei „Stars“ weniger werden kein Schaden sein …