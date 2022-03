Vorsitzender ohne Klub?

Mannersdorf hat im Frühjahr sein erstes Pünktchen eingefahren, eines mehr als der USC Rohrbach. Der Abstand der Gölsentaler zum wohl einzigen Abstiegsplatz beträgt noch zehn Punkte, kein Grund zur Panik also. Doch macht es die Schwingenschlögl-Truppe spannender als erhofft. Nur ein erster Sieg kann die Unsicherheit vertreiben.

Weniger unsicher ist die Nachfolge beim NÖFV als Spitzensportobmann. Herbert Steininger hat das Amt des Referatsvorsitzenden zurückgelegt, am Samstag soll in Krems der neue Boss für den NÖ Spitzenfußball gekürt werden.

Als Favorit gilt der Rohrbacher Thomas Wachter, auch wenn der noch keine Gratulationen entgegennehmen will. Funktionen beim USC hat Wachter keine mehr, er bringt also die nötige Neutralität mit. Ein Abstieg des Klubs, den er in die 1. Landesliga geführt hat, in seinem ersten Jahr als zuständiger Obmann, ist aber schwer vorstellbar.