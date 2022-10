Wettquoten im Keller

Es ist gerade zwei Wochen her, als vor dem Spitzenspiel gegen Ybbs der Sprung an die Tabellenspitze für den USC Lilienfeld möglich war. Mit der Rückkehr von Trainer Amir Ebrahim schien das Ärgste überstanden. Stabilität in der Abwehr und frische Ideen im Spielaufbau sollten mit ihm gewiss sein. Und die Mannschaft hatte sich auch ohne ihren Chef in der ersten Landesligasaison toll geschlagen, mit ihm konnte es doch nur weiter aufwärts gehen.

Doch Fußball ist halt Fußball und so gar nicht berechenbar. Das Spiel gegen Tabellenführer Ybbs ging verloren und nach der Niederlage gegen Schrems hat man sogar schon den Kontakt zur Spitze verloren. Zudem sind die Verletzungssorgen noch größer geworden und Kapitän Schroffenauer wird nach einer Roten Karte gegen Würmla fehlen.

Die Wettquoten für Lilienfeld sind also im Keller. Zum Glück ist das Spiel aber Fußball!