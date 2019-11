Die Schuss-Stiefel, die Horen Sarikyan hinterlassen hat, waren zu groß. St. Veits „Überlebensversicherung“ in der Vorsaison ist noch mehr aufgeblüht, netzte in der Hinrunde 18 Mal für Pressbaum. Zwei Tore weniger gelangen seinen Ex-Kollegen in St. Veit – alle Schützen zusammen addiert. Die Realität lautet somit Abstiegskampf.

Die SU St. Veit schloss an das Frühjahr – mit zehn Punkten auch schon ein Alarmsignal – an, ziert mit nur fünf Zählern das Tabellenende. Darunter waren erschreckend leblose Partien wie etwa gegen Ratzersdorf, als man sich die „Bude“ fast ohne Gegenwehr anfüllen ließ. Unter Trainer Robert Leimer trat Besserung ein.

Freilich ohne signifikanten „Output“ in der Tabelle. In der Schnittpartie gegen Gerersdorf lag man in Führung, musste sich mit einem Remis begnügen. Auch am Samstag gegen Karlstetten legte die SU vor, kassierte aber in der Schlussphase zwei Gegentreffer. „Tödlich“ für ein Team, das ohnehin schon unten festhängt.

Ein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, ist das aber nicht. Mit einem einzigen Sieg könnte St. Veit zwei vor ihnen liegende Mannschaften überholen. Und sollte die 1. Klasse aufgestockt (und eine 2. Klasse im Unterbau aufgelöst) werden, würden die Karten ohnehin neu gemischt. Zu Gunsten des Nachzüglers.