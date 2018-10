Die NÖ Gebietskrankenkasse will nun mit einer Mindestordinationszeit von zehn Stunden an zwei Tagen pro Woche doch noch einen Kinderarzt mit Kassenvertrag für den Bezirk ködern. Der Vorteil dieser Notlösung: Der „Teilzeitkinderarzt“ könnte den Job — neben seiner Hauptbeschäftigung andernorts — als Zubrot ausüben. Und später eventuell Stunden aufstocken, falls die Arbeit hierzulande doch lukrativer als angenommen sein sollte.

Dem Bezirk wäre jedenfalls geholfen, der Bedarf nach einem Kinderarzt mit Kassenvertrag ist nach einer fast zweijährigen Durststrecke unumstritten gegeben. Primär profitieren würden die sozial Schwächeren. Sie spüren es aktuell am schmerzhaftesten im Börsel. Denn sowohl der Weg in eine Wahlarztpraxis als auch die weitere Fahrt zu einem Kassen-Kinderarzt außerhalb Lilienfelds kommt in Relation zum NÖGKK-Angebot im Bezirk teurer.

Die Schaffung zusätzlicher Anreize, etwa dem Kinderarzt günstig oder gar gratis Ordinationsräume anzubieten, wäre aus Sicht der Gemeindestuben gut. Damit auch die Kommunalpolitik ihr Scherflein zum Zustandekommen einer dringend nötigen Lösung beiträgt.