Viel schweißtreibender kann ein Saisonfinale nicht laufen. In der Gebietsliga West muss Hainfeld trotz aufwändiger Nachrüstaktion im Winter um den Klassenerhalt bangen. Und der USC Rohrbach, der Topklub in unserer Region, steht ebenfalls auf der Kippe. Nach dem verkorksten Frühjahr spricht das Momentum jedenfalls nicht für die Gölsentaler.

Hatte sich Rohrbach im Herbst noch teuer verkauft, klappte in der Rückrunde nur mehr wenig. Angesichts des knappen Kaders tut jeder Ausfall doppelt weh – und das Verletzungspech schlug entsprechend hart zu. Die sieglosen Monate nagten am Selbstvertrauen.

Die nackten Zahlen: Sieben Punkte, letzter Platz in der Frühjahrswertung. Dass vor dem letzten Match in Waidhofen drei Akteure gesperrt fehlen, nährt die Zuversicht nicht unbedingt. Zumal Andesilic & Co. mit ihrer Kopfballstärke gerade gegen Waidhofens Zwei-Meter-Mann Tomas Horvath gefragt wären.

Ändern lässt sich daran nichts mehr. „Alles oder nichts“, muss die Devise lauten. Und wenn am Ende der Abstieg steht, geht die Welt auch nicht unter. Rohrbach ist gut aufgestellt – für einen weiteren Anlauf, wenn der Landesliga-Traum vorzeitig endet...