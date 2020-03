Mitunter mahlen die Mühlen der Justiz gemächlich. Über eineinhalb Jahre nach dem Wanderunfall am Muckenkogel ist das Verfahren endlich in erster Instanz abgeschlossen. Jetzt heißt es Warten auf das schriftliche Urteil. Wird der Fremdenverkehrsverein (FVV) Lilienfeld als Wege-Halter zum Zahlen von Schmerzensgeld verdonnert, hätte das Signalwirkung für das ganze Land. Gratis für die Allgemeinheit arbeiten und dann bei Wanderunfällen tausende Euro blechen müssen — da werden sich viele Freiwillige genau überlegen, ob sie sich die Wanderwegerhaltung noch antun.

Aus Sicht der engagierten Mitglieder des FVV ist es wichtig, dass sich die belastende Zeit der Ungewissheit dem Ende zuneigt. Eine Zeit, in der die Helfer eine mögliche Verurteilung (so gut es ging) ausgeblendet und weiter im Sinne des Tourismus für die bestmögliche Erhaltung und Pflege des langen Lilienfelder Wegenetzes gesorgt haben. Das verdient Bewunderung. Egal, wie das Urteil in diesem Fall ausfallen mag.