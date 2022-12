USC am kürzeren Ast

Stürmer sind heiß begehrt. Kicker der Marke Knipser sucht jeder – so auch Landesligist Rohrbach. Dass Patrik Chrenko früher oder später am Wunschzettel landen würde, war klar. Der Slowake kickt praktisch vor der Haustüre, hat sich im NÖ-Unterhaus bestens eingelebt und gezeigt, was er kann. Das Problem: Auch Chrenkos Stammklub Rabenstein weiß das. Und im Winter sitzen die Pielachtaler im Transferstreit am längeren Ast.

Ohne grünes Licht aus Rabenstein wird‘s vor dem Sommer keinen Transfer geben. Und um die Gölsentaler abzuschrecken, sollen die „Raben“ gleich einmal eine prohibitive Ablösesumme aufgerufen haben. Logisch – schließlich geht‘s für die Gutlederer-Truppe noch um den Klassenerhalt und Chrenko ist die gefährlichste Offensivwaffe. Ein Happy End im Sinne der Rohrbacher? Momentan unwahrscheinlich. Als schnelle Lösung für das Sturmdilemma taugt Chrenko nicht.