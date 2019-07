Immer wieder schafft es ein Insekt in den letzten Monaten in die Medien: Der Borkenkäfer und die von ihm angerichteten Schäden bewegen nicht nur die Forstinspektoren und Waldbauern, sondern auch Privatpersonen, die sich um den Fortbestand der Wälder sorgen.

Auch in Lilienfeld, dem waldreichsten Bezirk Österreichs, ist der Borkenkäfer gegenwärtig in den Köpfen der Menschen. Zu welcher Schadenshöhe er dieses Jahr führen wird, ist laut Forstinspektor noch nicht abschätzbar. Zu ungewiss ist die Menge an umgeknickten Wipfeln durch Schneebruch in schwerzugänglichen höheren Lagen des Bezirks.

Das aktuell größere Problem im Bezirk ist der limitierte Zugang zu Sägewerken und die geringe Nachfrage nach Hackgut. Die Waldbauern haben also jede Menge zu tun, das Holz aus dem Wald zu bringen, einen Erlös können sie daraus aber nicht generieren. Weil sie sich aber der Wichtigkeit dieser Maßnahmen bewusst sind, führen sie sie trotzdem durch: Hut ab!