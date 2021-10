Von Traum und Albtraum

Wer alle Emotionen, die der Fußball zu bieten hat, erleben will, muss nur ein paar Kilometer abspulen. Beim SC Lilienfeld nimmt der Aufstiegstraum immer mehr Gestalt an, beim USC Rohrbach raubt der Abstiegsalbtaum die Nachruhe. Der Bezirk im sportlichen Wellental – das den Herbst zum Fußballkrimi macht.

Die Bezirkshauptstädter steuern nach dem Heimtriumph gegen Oed/Zeillern Richtung 2. Landesliga. Und in Rohrbach geht die Angst vor eben jener Spielklasse um. Nach dem Abgang von Dalibor Kovacevic ist das „Erfolgsgen“ abhanden gekommen. Der USC muss kleinere Brötchen backen. Die Qualität, um sich sportlich oben zu halten, ist aber nach wie vor vorhanden. Alle Topteams hat man im Gölsental hinter sich. Gegen die Truppen auf Augenhöhe ist alles möglich.

Dass es in der 1. Landesliga keinen Absteiger gibt: Darauf will man sich in Rohrbach keinesfalls verlassen.