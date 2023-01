Wende um 180 Grad

Wenn‘s brenzlig wird, rücken die Menschen näher zusammen. Und erst wenn etwas zu zerbrechen droht, lernt man zu erkennen, was es einem bedeutet. Nicht anders ist‘s beim SC Hainfeld. In der Krise haben die verbliebenen Funktionäre, Kicker und die Kommunalpolitik die Ärmel aufgekrempelt. Und es scheint fix, dass es auch nach dem Abgang von Fischer, Sperl & Co. in der Gebietsliga weitergeht. Freilich mit einer 180-Grad-Wende. Und gerade die könnte dem Klub gut tun.

Lange Jahre galt Hainfeld – wie böse Zungen behaupten – als lukrative Station für namhafte Kicker, die mit überschaubarem Aufwand schön verdienen wollten. Diese Tage dürften vorbei sein. Wer sich jetzt für Hainfeld entscheidet, tut das nicht wegen der Zahlen auf den Euro-Scheinen, sondern weil ihm der Klub am Herzen liegt. Sollte dieser Spirit die Krise überleben, hatten die letzten turbulenten Tage doch einen Sinn.