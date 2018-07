Lilienfelds SP-Chef Martin Trattner hat mit seiner Kritik am NÖ Almwandertag nicht ganz unrecht. Das Gelbe vom Ei ist es nicht, die rund 3.000 Besucher, die am 15. August am Muckenkogel erwartet werden, mit dem Auto zum Parken auf den Almboden in über 1.000 Meter Seehöhe zu lotsen.

Allein: Der Ausbau des Einsersesselliftes, um die nötige Kapazität für die Beförderung der Gäste auf den Berg zu erreichen, ist keine Option. Und die Debatte, wer die politische Verantwortung trägt, dass Lilienfeld in einem attraktiven Wandergebiet nur einen Nostalgielift anbieten kann, ist auch müßig. Eine Alternative wären eventuell Shuttlebusse vom Tal auf den Berg. Um Befürchtungen, dass der Almboden durch die parkenden Autos zerstört werden könnte, zu zerstreuen. Und um Abgase des Individualverkehrs am Berg einzusparen.

Fest steht jedenfalls: Das mediale Echo, das der NÖ Almwandertag auslösen wird, darf sich Lilienfeld nicht entgehen lassen. Eine bessere Werbung für das Wandergebiet Muckenkogel gibt es nicht. Da ist der Schönheitsfehler eines nicht ideal zu sein scheinenden Verkehrskonzeptes verkraftbar.