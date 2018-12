Der Duft von Weihnachtsbäckerei, heiß dampfender Tee und die Familie – gerade in der Weihnachtszeit nimmt für viele die Gemeinschaft einen noch größeren Stellenwert ein. Wenn in dieser Zeit die Gemeinschaft gestört wird, reagieren die Menschen noch sensibler.

In Hohenberg droht einer tschetschenischen Familie derzeit die Abschiebung. Die Entscheidung, ob die zwölfjährige Selima und ihre Familie bleiben darf, fällt Ende Jänner. Die Gemeinde hat bereits Unterschriften dafür gesammelt, dass die Familie bleiben darf. Dafür setzt sich auch ein FP-Gemeinderat federführend ein, bestätigt SP-Bürgermeister Heinz Preus.

Es ist ein schönes Zeichen, das in Hohenberg für die Gemeinschaft gesetzt wird. Eine Familie musste ihre Heimat verlassen und sich in einem fremden Land ein neues Zuhause schaffen. Das fällt niemandem leicht, auch wenn der Neustart in einem Land wie Österreich einfacher ist als anderswo. Wenn dann unerwarteterweise alle an einem Strang ziehen und sich für Mitmenschen einsetzen, ist der Weihnachtsfriede perfekt.