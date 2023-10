Blechbläserensemble „GreinBrass“ kommt nach Hainfeld

Es wird ein Klangerlebnis der besonderen Art: Das Blechbläserensemble „GreinBrass“ aus Oberösterreich - unter der Leitung von Hainfelds Musikschuldirektor Wolfgang Rosenthaler - bringt Werke von Bach, Händel, Dvorak, Bruckner, Strauß bis hin zu Popular- und Filmmusik.

„Viele dieser jungen Musiker spielen bei internationalen Orchestern wie dem Bruckner Orchester Linz, den Wiener Philharmonikern, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem Leipziger Gewandhausorchester, den niedrösterreichischen Tonkünstlerorchestern oder den Düsseldorfer Symphonikern“, verrät Kulturstadträtin Anita Zehetmayer.

Das Konzert findet am Sonntag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Hainfeld statt. Tickets gibt es im Vorverkauf am Stadtamt Hainfeld, am Hainfelder Pfarramt und bei der Hainfelder Sparkassen-Filiale um 15 Euro sowie direkt an der Abendkassa um 18 Euro.