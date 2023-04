Der rappende Priester im Stift Lilienfeld

Kirchenkonzert klingt vermutlich für die jüngere Generation nicht gerade nach Action, doch Pater Manuel Sandesh beweist das Gegenteil. Der Franziskaner mit indischen Wurzeln ist für mitreißende, Lebensfreude versprühende Konzerte bekannt. Am 21. April (Beginn: 19 Uhr) tritt er im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld auf. Dieses richtet sich an die diesjährigen Firmlinge, ihre Familien und Paten, aber auch alle anderen, die einen fröhlichen Abend erleben wollen.

P. Sandesh ist nicht nur Priester und Musiker, sondern auch begeisterter Maler - Kreativität bestimmt sein Leben. Er ist im indischen Bengaluru geboren. Seit frühester Kindheit an musiziert er. Mit 17 Jahren trat er dem Franziskanerorden bei. Nach seiner Priesterweihe war er auch vier Jahre in einer indischen Pfarre tätig. Auf Einladung eines österreichischen Franziskaners verließ er seine Heimat, um neue geistliche Wege zu gehen. Seit einigen Jahren lebt er in Wien. Seither rappt und singt er auch auf Deutsch und studiert klassische Gitarre.

Eintritt zum Konzert sind freie Spenden. Für den anschließenden Ausschank sorgen die Firmlinge und weitere Jugendliche. Informationen zum Konzert gibt es bei franz.schmidt@humuskraft.at oder marlene.ratzinger@aon.at bzw. unter 0676/7425953.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.