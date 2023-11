Elias von Mendelssohn im Stift Lilienfeld

Freunde klassischer Musik kommen im Stift Lilienfeld wieder voll auf ihre Rechnung: Am 19. November findet um 19.30 Uhr im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld ein philharmonisches Solisten-, Chor- und Orchesterkonzert statt. Das Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy wird gespielt. Einlass zu der Aufführung „ELIAS“ ist um 18.30 Uhr.

Das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy, eines der bedeutendsten Oratorien des 19. Jahrhunderts, wurde noch zu Lebzeiten des großen Komponisten 1846 in Birmingham, England, nur etwas mehr als ein Jahr vor seinem Tod in englischer Sprache uraufgeführt. Bevor das Werk gedruckt wurde, arbeitete er das Werk gründlich um. Die erste Aufführung des umgearbeiteten Werks in deutscher Sprache fand im Oktober 1847 in Hamburg ohne Mendelssohn statt. Er wurde danach gebeten, das ungemein erfolgreiche Oratorium im November 1847 in Wien selbst zu dirigieren, aber er verstarb wenige Tage vor der Abreise an einem Schlaganfall.

Elias gilt als Höhepunkt des Schaffens Mendelssons

Musik und Text dieses dramatischen Werks und das Zusammenspiel beider Elemente versprechen ein unvergessliches Erlebnis für die Ausführenden und für das Publikum. Auf Grund der packenden szenischen Dramatik und der mitreißenden Chöre erfreut „Elias“ sich auch heute hoher Beliebtheit und gilt als Höhepunkt des Schaffens Mendelssohns. „Dieses Werk zeigt, wie tief Mendelssohn im Glauben verwurzelt war und wie genau er um die biblischen Inhalte wusste. Die auserwählten Texte umspielen die eigentliche Elias-Geschichte fachkundig und geben Gelegenheit, die Handlung aus verschiedenen Blickwinkeln farbenreich und emotional aufzufassen“, schildert Stiftsorganistin und Präsidentin der Lilienfelder Sommerakademie Karen de Pastel.

Der Prophet Elias wird als Anführer geschildert, als starke Persönlichkeit, als prophetische Stimme von beharrlicher und unerschütterlicher Ausdauer im Einsatz für den rechten Glauben. Nach ewiger Bedrängnis angesichts eines verstockten Volkes und sogar nach Aufhetzung des Volkes zum Mord durch die Königin, zieht er erneut mit neuem Mut zum Kampf gegen die Götterverehrer aus und fährt am Ende seines Lebens in einem feurigen Wagen gen Himmel. Der Schluss kündigt dann die Ankunft des Messias an, der sein Wirken fortführen wird.

Florian Pejrimovsky spielt den Elias

Bei einem der Aufführungen in der Londoner Exeter Hall im Jahr 1847 wurde Mendelssohn vom Königshof als „Elias der neuen Kunst“ gefeiert.

Ausführende in den Solorollen sind Elias der gebürtiger Hohenberger Florian Pejrimovsky (Bass), Leah Manning als die Witwe (Sopran), Obadjah und Ahab von Franz Leitner (Tenor) und die Königin von Martina Steffl (Alt). Daneben gibt es eine Vielzahl von Solostimmen - bis zu acht im Doppelquartett. Yi-Ting Wu-Mittermayer begleitet auf der Orgel. Die Einstudierung ist von Antal Barnás, Dirigent ist Werner Hackl und die Gesamtleitung führt Karen De Pastel durch.

Für Speisen und Getränke sorgt das Lilienfelder Stüberl ab 18 Uhr.