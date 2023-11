Hans Richter kehrt nach Kleinzell zurück

Der Name Hans Richter ist in Kleinzell kein unbekannter. Der Österreichische Dirigent Hans Richter (1843-1916) verbrachte seine Sommerurlaube gerne in der kleinen Gemeinde im Lilienfelder Bezirk und hatte hier auch ein eigenes Sommerhaus. Zu seinen Ehren wurde auch der Kleinzeller Festsaal in Hans Richter Saal umbenannt.

Nun kehrt sein Urenkel Hans Richter mit einem Konzert zurück nach Kleinzell und in den Saal, der seinen Namen trägt. Richter ist Dirigent der Prager Smetana Philharmoniker und in Kleinzell auch kein Unbekannter. „Es gab bereits in der Vergangenheit tolle Konzerte und wir haben uns nun getroffen, um den nächsten Termin zu fixieren“, berichtet Bürgermeister Reinhard Hagen. Die Konzerte seien dabei immer eine tolle Gelegenheit gewesen, Kleinzell auch außerhalb der Ortsgrenzen bekannt zu machen, da der namhafte Künstler Gäste aus Nah und Fern anlockte. Dies soll auch beim kommenden Weihnachtskonzert 2024 wieder so sein. „Solch Termine brauchen immer genügend Vorlaufzeit, deswegen haben wir jetzt bereits den Termin für das nächste Jahr fixiert“, so Bürgermeister Hagen. Terminlich hat man sich dabei auf den 7. Dezember 2024 festgelegt. Dann erklingen in Kleinzell wieder die Klänge unter der Leitung von Hans Richter.