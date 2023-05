Kaumberger Trachtenkapelle lud zum Frühjahrskonzert

Unter dem Motto „Hoch hinaus“ spielte die Jugend- und Trachtenkapelle Kaumberg heuer das mittlerweile schon zur Tradition gewordene Frühjahrskonzert. Nachdem die Kaumberger erst kürzlich den Radio Niederösterreich Frühschoppen auf der Araburg musikalisch umrahmten, folgte nun mit dem Konzert das nächste Highlight. Das bunte Programm, welches über verschiedene Aktivitäten musikalisch erzählte, wurde dabei gleich von drei Kapellmeistern geleitet. Hubert, Matthias und Franziska Pfeiffer geleitet haben hier den Takt vorgegeben. Unterstützung erhielt die Kapelle auch von der „Mini Band“, die den Abend mitgestalten durfte.

Für das Jugendorchester war es bereits ebenfalls der zweite große Auftritt in diesem Jahr. Anfang Mai spielten die Nachwuchsmusiker das erste Mal beim niederösterreichweiten Jugendblasorchesterwettbewerb in Rabenstein an der Pielach mit und konnten sich bereits damals sehr gut präsentieren. Die Stücke, die bei der Wertung gespielt wurden, konnten im Rahmen des Konzerts nun auch den heimischen Kaumberg Publikum präsentiert werden.

Die Kaumberger Trachtenkapelle wurde heuer gleich von drei Kapellmeistern geleitet. Foto: MV Kaumberg

