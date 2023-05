Die Innenwelt der Lilienfelder Orgel

Am Christihimmelfahrtstag 2023 baten Karen De Pastel und Florian Pejrimovsky zu einer Orgelführung mit Konzert in die Stiftsbasilika nach Lilienfeld.

Das Konzert begann nach einer Begrüßung durch Abt Pius Maurer mit einer geschichtlichen Einführung über die Chororgel. „Diese galt bis in das 18. Jahrhundert als ,grande Organum' der Basilika, da die Hauptorgel auf der Westempore noch nicht errichtet war“, schildert Florian Pejrimovsky. Im Anschluss brachten beide Künstler auf diesem Instrument passende Stücke zu Gehör.

Das Publikum erklomm danach die Orgelempore. Nach kurzen Erläuterungen über Orgelbau, Register und Traktur setzte sich das Konzert mit den bekanntesten Stücken für Orgel und Gesang fort. So erklangen Bachs Toccata in d-moll, das Ave Maria von Bach und Gounod und andere Perlen der Kirchenmusik. Den fulminanten Abschluss bildete das brillante Orgelstück von Franz Liszt über B-A-C-H, mit dem die Stiftsorganistin die gesamte Orgel in vollem Klang präsentierte.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.