Trachtenkapelle Ramsau ließ Blasmusik erklingen

„Es ist nicht ganz einfach, die passenden Stücke für ein Kirchenkonzert mit Bläsern auszuwählen“, meinte Kapellmeisterin Aloisia Grandl vor Konzertbeginn des Bläserkonzertes der Trachtenkapelle Ramsau in der Pfarrkirche. Der Applaus des begeisterten Puplikums belohnte sie für die Programmwahl – vom schwungvollen „Rock Opening“ zum sanften „Can You Feel The Love Tonight“ bis zu Stücken, die tief in die Seele gehen wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, vertont nach einem Gedicht von NS Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Aber auch Simon and Garfunkel oder Leonard Cohen fanden sich im Programm wieder.

Mit dabei waren auch Rosenklang & Bernstein mit romantischen Liedern die zum Teil von der Sängerin Elke-Marie Rain selbst stammen sowie Altistin Gabriele Kernstock und Daniel Fischer, der die Damen am Piano begleitet und auch selber singt. Er hat auch das Bläserkonzert mit einem Vorspiel von Frescobaldi auf der Orgel eingeleitet.

Bürgermeisterin Gertraud Steinacher hat in ihrer Funktion als Obfrau der Trachtenkapelle Ramsau die Besucher begrüßt, unter ihnen auch „Hausherr“ Pfarrer Slavomir Dlugos und Bundesrätin Sandra Böhmwalder. Steinacher hat ihrer Freude Ausdruck verliehen, nach fünf Jahren Pause endlich wieder die Tradition der Kirchenkonzerte fortsetzen zu können.

Martina Reichel führte sehr ambitioniert durch das Programm. Nicht nur für „You Raise Me Up“, einem der Höhepunkte des Programmes mit einem Solopart von Lisa Karrer am Alt-Saxophon und Hubert Gehrer jun. am Flügelhorn, verstand sie es, Spannung aufzubauen: „Es beginnt sehr vorsichtig und baut dann gewaltig auf – und verursacht Gänsehaut pur.“

Mit dem Bläserkonzert leitete die Trachtenkapelle Ramsau eine Reihe von Veranstaltungen zum 75-jährigen Bestandsjubiläum ein. Höhepunkt wird, so Gertraud Steinacher, der dreitägige Besuch der Musikfreunde aus Weiler zum Stein in Baden-Württemberg Mitte August sein.

