„Die Diskussion um die Wasserreserven in Österreich lässt nicht nach. Auch in unserer unmittelbaren Umgebung wird mit Wassermangel gekämpft. In manchen Gemeinden rückt bereits jetzt regelmäßig die Feuerwehr aus, um die Wasserbehälter zu füllen“, weiß Bürgermeister Herbert Thumpser zu berichten.

In Traisen sei dies zwar nicht der Fall, aber damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet die Marktgemeinde Traisen mit den Fachleuten des Unternehmens „Rohrnetzprofis“ zusammen. Diese sind in regelmäßigen Abständen im gesamten Gemeindegebiet unterwegs und untersuchen präventiv Wasserleitungen nach Schäden und Rohrbrüchen. „So konnte bereits ein kleiner Rohrbruch im Bereich der Annenhofsiedlung lokalisiert werden, der von den Gemeindemitarbeitern sofort repariert wurde“, berichtet der Ortschef und freut sich: „Dadurch konnten viele Kubikmeter an reinem Trinkwasser gesichert werden.“