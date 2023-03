Mann von Dach in Kaumberg gerettet

„Person in Notlage“ lautete die Alarmierung für die Feuerwehr Kaumberg am Donnerstagmorgen. Auf einer Baustelle am Sonnenhang erlitt ein Arbeiter einen Krampfanfall und wurde bewusstlos.

Zusammen mit dem Team des Roten Kreuz Hainfeld nahm die Feuerwehr Kaumberg die Erstversorgung vor. Der Mann war dann wieder ansprechbar. Mit der Schleifkorbtrage und dem auf der Baustelle befindlichen Kran beförderten sie ihn vom Dach. Von dort brachte die Rettung den Arbeiter ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die mitalarmierte Feuerwehr Hainfeld konnte bereits auf der Anfahrt wieder umkehren.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.