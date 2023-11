Landesklinikum Lilienfeld blickt auf die letzten 120 Jahre zurück

Am 31. Oktober 1903 öffnete das damalige „Allgemeine Krankenhaus Lilienfeld“ erstmals seine Pforten. Seitdem hat sich viel verändert. Allerdings ist die Mission dieselbe geblieben. Ziel ist eine optimale Gesundheitsversorgung und Mitgefühl sowie Engagement für alle Patienten zu haben.

„Das Landesklinikum Lilienfeld hat eine lange und eindrucksvolle Tradition in der medizinischen Versorgung in Niederösterreich. Über die Jahrzehnte hinweg hat es einen unschätzbaren Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen geleistet. Ich möchte dem gesamten Team des Landesklinikums Lilienfeld zu diesem bemerkenswerten Jubiläum gratulieren und für ihre Arbeit und ihren Einsatz danken. Die Qualität und Kontinuität der medizinischen und pflegerischen Versorgung, die hier geboten wird, sind bewundernswert und ein wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitssystems“, zeigt sich Landesrat Ludwig Schleritzko über das Jubiläum erfreut.

Das Landesklinikum Lilienfeld hat im Laufe der Jahre viele Höhen und Tiefen erlebt. Selbst in Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, in wirtschaftlich herausfordernden Perioden, hat das Krankenhaus seine Verpflichtung zur Versorgung und Unterstützung nie aus den Augen verloren. Heute ist es eine erstklassige medizinische Einrichtung mit moderner Ausstattung sowie hoch qualifiziertem Fachpersonal und bietet ein breites Spektrum an Gesundheitsdienstleistungen an. Das 120-jährige Bestehen ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, allen zu danken, die zu dem Erfolg beigetragen haben. Dies schließt engagierte Mitarbeiter, Patienten und all jene ein, die über die Jahre hinweg unterstützt und begleitet haben.

„Durch die Einbettung in ein weit verstreutes Einzugsgebiet nimmt das Haus einen hohen Stellenwert in der Region für die Bevölkerung bei der medizinischen Versorgung ein. Die enge Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum St. Pölten eröffnet so auch besondere Versorgungsmöglichkeiten und den Zugriff auf die Expertise von Spezialisten. Als Geschäftsführer freue ich mich, die Entwicklungen des Hauses begleiten zu dürfen und gratuliere ebenso sehr herzlich“, sagt Franz Laback, Geschäftsführer Region Mitte GesmbH.

Die Zukunft verspricht weiterhin Innovationen und hervorragende Gesundheitsversorgung, und das Landesklinikum Lilienfeld ist bereit, diese Reise fortzusetzen. Das Engagement für die Gesundheit wird auch in den kommenden Jahren ungebrochen sein.

Geschichte und Entwicklung des Landesklinikums

Im Jahr 1903 eröffnete das Landesklinikum Lilienfeld erstmals. Foto: LK Lilienfeld

Nach seiner Eröffnung im Jahr 1903 vom damaligen Statthalter Erich Graf Kielmannsegg folgte eine Einweihung durch Abt Julius Panschab. Bereits im Jahr 1907 wurde ein zusätzlicher Zeltpavillon als Freiliegehalle mit acht Betten vom Roten Kreuz umgesetzt. Im Folgejahr stand die Errichtung des Wirtschaftsgebäudes an, in welchem die Pflegeschwestern, die elektrische Waschanstalt und die Leichenhalle untergebracht waren. Das erste Röntgenzimmer des Krankenhauses wurde nur wenige Jahre später 1910 durch eine Spende des Großindustriellen Karl Wittgenstein in Höhe von 5.000 Kronen angeschafft.

Auf dieser alten Abbildung ist das Krankenhaus im Jahr 1908 zu erkennen. Foto: LK Lilienfeld

Für das nächste Jahrzehnt wurden keine großen Veränderungen durchgeführt oder Anschaffungen getätigt. Dafür kam es 1925 zu der Errichtung eines Fonds durch die 14 Bezirksgemeinden. Dieser Fond speiste fortan die Gelder der Fürsorgeabgabe. Die Bettenanzahl erhöhte sich dadurch außerdem von 40 auf rund 100 Betten. 1927 folgte eine Aufstockung des Isolierpavillons und die Errichtung einer Freiluftliegehalle. 1928 wurden krankenhausverbandsbildenden Gemeinden auf sämtliche Gemeinden des Bezirkes ausgedehnt.

Hier ist das Landesklinikum im Jahr 1927 zu sehen. Foto: LK Lilienfeld

Einige Zeit später im Jahr 1936 wurde die alte Röntgenanlage durch eine stationäre Anlage und einen fahrbaren Apparat ersetzt. Während des Kriegs im Jahr 1941 wechselte die Rechtsträgerschaft an das Landesratsamt, nach Kriegsende an die Landesregierung und danach an die Bezirkshauptmannschaft, ehe im Folgejahr eine Notbaracke mit 20 Betten für Fremdarbeiterpatienten errichtet wurde und im Jahr 1944 die Betten mit einer Patientenbaracke für die Interne Abteilung und die Geburtshilfe erweitert wurden.

Im Jahr 1948 verfügte das Krankenhaus über einen chirurgischen Pavillon mit 72 Betten, zwei Operationssälen mit Sterilraum, ein Röntgenzimmer, zwei Teeküchen und diverse sanitäre Anlagen. Der Infektionspavillon verfügte zu diesem Zeitpunkt bereits über 31 Betten.

Von 1955 bis 1959 wurde der Neubau abgeschlossen und beendete damit die beengte Situation in Operations- und Ambulanzräumlichkeiten. Apparate und medizinische Einrichtungen wurden ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht. Zwischen 1962 und 1971 folgte der Einbau einer modernen Wäscherei und die Installierung einer Elektroküche mit Bandportionieranlage nach dem Tablettsystem und einer zentralen Geschirrspüle. 1974 kam die erste EDV Ausstattung mit einem Philips Computersystem der Type P-358.

Zwischen 1974 und 1977 wurde das Großprojekt „Zu- und Umbau des Krankenhauses“ durchgeführt. Die Ambulanzräumlichkeiten, wie die Erstversorgung und der Röntgenraum, wurden komplett erneuert und vergrößert. Werkstätten, Lager- und Technikräume und die Aufnahmekanzlei wurden ebenfalls erneuert.

Zwischen 1978 und 1981 folgte die Realisierung der Bauetappe II, durch die Aufstockung des Westtraktes I und des Speisesaals. Außerdem wurde die Patientenbaracke abgerissen und die Zimmer der Patienten erhielten erstmals zugeordnete Sanitärzellen. 1982 folgte dann die Grundsteinlegung für den Neubau des Osttraktes mit rund 100 Betten und der Ambulanzerweiterung durch die damalige Landesrätin Liese Prokop. Außerdem wurde der Nordtrakt mit einer eigenen Abteilung für Geburtshilfe, neuen OP-Einrichtungen, Kreißsälen, Röntgenambulanz, Zentralgarderobe, Wäschelager und Kapelle ausgebaut.

Im Herbst 1983 war die Grundsteinlegung für den Neubau des Osttraktes bereits voll im Gange. Foto: LK Lilienfeld

Zwischen 1994 und 1999 wurde eine Krankenpflegeschule errichtet, die mit dem Schuljahr 1994/1995 begann. Nachdem sich die Situation entschärft hatte und wieder genügend diplomiertes Personal zur Verfügung stand, wurde die Schule 1999 geschlossen.

1999 wurde ein Zubau für die Computertomographie errichtet und 2001 kam es zu einem Umbau der alten Küche zu einer zentralen Haustechnik mit E-Werkstatt, Sicherheits- und Medizintechnik, technischen Anlagen und Gebäudeleittechnik.

Im Jahr 1999 kam es zu einem Spatenstich für den Umbau der Küche des Krankenhauses. Foto: LK Lilienfeld

Im Jahr 2004 fand die Übergabe der Rechtsträgerschaft vom Gemeindeverband an das Land Niederösterreich mit Unterfertigung des „Letter of Intent“ statt, ehe 2006 die Eröffnung der neuen Bettenstation 2 der Abteilung für Innere Medizin durchgeführt wurde. 2009 kam es außerdem zu einer Modernisierung der Röntgenanlage sowie der Operationssäle. 2011 wurde eine neue Computertomographieanlage angeschafft und im Jahr 2018 folgte mit dem Neu- und Umbau der OP-Zone und vier Betten nach IMCU (intermediate Care Units) für die intensivmedizinische Versorgung die letzte Modernisierung.