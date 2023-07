Musikschule Hainfeld bekommt neue Malakademie-Referentin

Ella Wagner, bisherige Referentin des Malbereiches in der Kreativakademie, verlässt die Musikschule Hainfeld und wechselt an ein Wiener Gymnasium. Musikschuldirektor Wolfgang Rosenthaler bedankt sich für ihr Engagement und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft. Wagners Nachfolgerin wird Sabrina Honnemann. Die Rohrbacherin, mit eigener Praxis für Mal- und Gestaltungstherapie, bringt ab September neuen Wind in die Malakademie. Sie will den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich spielerisch auszuprobieren. Verschiedene Techniken und die Wirkung von Farben werden anhand von selbstständigem Experimentieren entdeckt. „Durch Malen soll nach außen gebracht werden, was durch Schreiben und Reden oft nicht möglich ist“, erklärt sie.

Kreativakademie bietet Malerei, Schauspiel und Fotografie

Der Musikschuldirektor zieht aber auch eine positive Bilanz: „Die Malakademie, sie ist Teil der drei Sparten der Kreativakademie Malerei, Fotografie und Schauspiel, hatte in den vergangenen beiden Jahren 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“ Die Kinder und Jugendlichen sind auf zwei Altersgruppen, eine von 6 bis 11 Jahren und eine von 12 bis 19 Jahren, aufgeteilt. Angeboten werden 60 Einheiten zu je 60 Minuten pro Schuljahr, die laut Rosenthaler „in der Vergangenheit sehr gut angenommen wurden".

Die Kreativakademie des Landes Niederösterreich ist ein außerschulisches Bildungsangebot, das sich der kreativen und künstlerischen Förderung junger Menschen widmet. Im Mittelpunkt stehen die kreative Entfaltung und das gemeinsame Schaffen, aber auch die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fähigkeiten kommt nicht zu kurz. In Zusammenarbeit mit dem MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich stellt die Musikschule Hainfeld die Möglichkeit, mit professioneller Unterstützung künstlerisch aktiv zu sein.

Auch im nächsten Schuljahr 2023/24 freut sich die Kreativakademie der Musikschule Hainfeld wieder auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei Interesse können über die Website nähere Infos gefunden und Schnupperstunden vereinbart werden.

Website: Musikschule Hainfeld