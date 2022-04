Kleinregion Traisen-Gölsenta will Kaufkraftabfluss gegensteuern

Werbung

Die derzeitige Website entstand 2012 mit der Übernahme der Anschlussbahn Traisental, sie ist also schon etwas in die Jahre gekommen. Daher wird intensiv an einem komplett neuen Auftritt der Kleinregion Traisen-Gölsental im Internet getüftelt.

Onlineshop als wichtigster Bestandteil der Seite

Mit dem Relaunch sollen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. IT-Fachmann und Webdesigner Alexander Oswald aus Eschenau arbeitet seit Beginn des Jahres am umfassenden Online-Auftritt.

Wichtigster Bestandteil wird eine Art Onlineshop sein, in dem nach Produkten und Anbietern aus der Region gestöbert werden kann. Die Kunden sollen durch das System dann direkt mit dem Anbieter in Kontakt treten, eine Kaufabwicklung in diesem Rahmen ist aber nicht geplant.

Die Entwicklung wird durch den Fonds der Kleinregionen des Landes Niederösterreich gefördert. Eine Anbindung an die regionseigene ZUZU-App ist ebenfalls im Entstehen, so hat man das regionale Angebot in Form des Handys immer in der Tasche.

„Die letzten Jahre, vor allem aber auch die aktuellen schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, haben uns gezeigt, wie wichtig ein gutes und verlässliches regionales Angebot an Waren ist. Deshalb wird der wichtigste Teil der neuen Homepage die digitale Kreislaufwirtschaft“, informiert Obmann Manuel Aichberger über die Zielsetzung.

Man wolle die Anbieter verschiedenster Waren und Dienstleistungen in der Region stärker ins Bewusstsein der Einwohner rücken. „Weiters wird die neue Homepage eine gemeindeübergreifende Informations- und Serviceplattform für alle hier lebenden Personen für viele Lebenslagen bieten, von der Schwangerschaft bis zur Pflege, von der Freizeit bis zur Arbeit, vom Wohnen bis zur Weiterbildung“, ergänzt Aichberger.

Aktuell strömt viel Geld in die Ballungszentren

Kleinregionsmanager Roland Beck weiß dazu: „Die Homepage der Region soll keine rein statische Informationsquelle mehr sein, vielmehr soll sie in vielen Lebenslagen die Einwohnerinnen und Einwohner mit Information unterstützen. Mit dem geplanten System der digitalen Kreislaufwirtschaft wollen wir den Kaufkraftabfluss aus unserer Region verringern.“

Zurzeit ströme im Konsumbereich sehr viel Geld aus der Region in die Ballungszentren und über das Internet in die ganze Welt, die regionalen Anbieter hätten leider oft das Nachsehen.

„Mit dem neuen System wollen wir eine einfache Möglichkeit schaffen, sich über regionale Angebote zu informieren und mit den Anbietern in Kontakt zu treten“, so Beck. Sollte das Vorhaben gut angenommen werden, ist in einer weiteren Phase ein regionales Verteilsystem angedacht. Rückgrat wären örtliche Verteilzentren, in die die Anbieter ihre Waren bringen und die Kunden diese abholen können.

Alle Interessierten sind laut Aichberger und Beck schon jetzt eingeladen, sich mit ihren Daten einzutragen, um dann als Erste ihre Produkte hochladen zu können.

Das System ist kostenlos, teilnahmeberechtigt sind alle Anbieter aus den Mitgliedsgemeinden der Kleinregion. Mehr Infos: http://kreislaufwirtschaft.traisen-goelsental.at

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.