Das Fastentuch des Gamsjäger in Annaberg

Nach vielen Jahren der Wanderschaft und Vorstellung in mehr als 80 verschiedenen Kirchen ist der „Annaberger Kreuzweg“ wieder in seiner Heimat zu sehen.

Anlass ist der 100. Geburtstag des Künstlers Professor Sepp Gamsjäger (1923-1991). Die 14 Tafeln, in Kreuzform angeordnet, wurden vor dem Hochaltar der Wallfahrtskirche aufgestellt und bleiben dort bis zum Karsamstag. Eine stimmungsvolle Präsentation findet am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr statt. „Die musikalische Gestaltung obliegt Bassbariton Florian Pejrimovsky, begleitet von Daniel Fischer an der Orgel“, verrät Wolfgang Kubelka, Obmann des Kirchenrenovierungsvereins.

In diesem Jahr hätte Künstler Sepp Gamsjäger seinen 100. Geburtstag gefeiert. Foto: privat, Kubelka

Während der Fastenzeit ist es Brauch, in christlichen Kirchen ein Fastentuch anzubringen. Dieses ist dazu da, um vor Ostern den Hochaltar zu verbergen. Immer mehr kommt das Fastentuch in verschiedenen, künstlerischen Formen in Kirchen zum Einsatz. Kubelka nennt bekannte Fälle: „Prominente moderne Beispiele sind das Fastentuch im Stephansdom in Wien der Künstlerin Eva Petric und die 14 abstrakten Bilder vor den Seitenaltären in der Stiftskirche Melk, gestaltet von der aus St. Valentin stammenden Künstlerin Evelyn Grill.“

14 Bilder stellen die Kreuzweg-Stationen dar

In Annaberg ist mit Sepp Gamsjägers „Annaberger Kreuzweg“ ein Hungertuch der etwas anderen Art zu betrachten. „Vierzehn Bilder stellen die vierzehn Kreuzweg-Stationen dar“, sagt Kubelka und erklärt genauer: „Sie wurden auf Glasplatten gemalt und noch nass auf Papier gepresst. Bei diesem Verfahren der Monotypie verlaufen die violetten, roten und schwarzen Farben.“ Das Wesentliche sei in den Bildern zu erkennen, doch die Details bleiben der individuellen Vorstellungskraft überlassen. Dadurch handelt es sich bei jedem der Bilder um ein Unikat.

Kubelka erzählt über den herausragenden Annaberger Künstler: „Vom einfachen Holzfäller entwickelte er sich zu einem hervorragenden Graphiker.“ Er war weit über Österreich hinaus bekannt als gefragter Porträtist und Aquarellmaler. Er war Lehrer in seiner Malschule, der „Gamsburg“ in Annaberg, in der er bis zu seinem Tod 1991 arbeitete. Für seine Kunst erhielt Gamsjäger neben dem Professorentitel das Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft sowie das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ verliehen.

Wolfgang Kubelka, die Besitzerin des Annaberger Kreuzweges Traude Moser und Heribert Pfeffer, brachten gemeinsam mit zwei Helfern die Bilder des Kreuzwegs an. (v. l.) Foto: Hans Kessel

