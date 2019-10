Vor vier Jahren war das entlegene Anwesen Kleinreiter in Lilienfeld das Motiv „Haus am Berg“ für die fünfte Folge der 11. Staffel von Soko Donau. Mittlerweile wird seit heuer im April schon an der 15. Staffel der Fernsehproduktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF gedreht.

Arbeitstitel „Freunde wie diese“

Schauplatz für eine der 16 aktuellen Folgen der bekannten Krimi-Serie mit dem Arbeitstitel „Freunde wie diese“ unter der Regie von Olaf Kreinsen war Mariazell vom 10. bis 14. Oktober. Basilika, Villa Tadina, Heiliger Brunnen, Kalvarienberg bei den drei Kreuzen, Erzherzog-Johann-Denkmal und Gasthof Himmelreich wurden vor die Kamera geholt. Am Set standen von der Stammbesetzung Stefan Jürgens (Major Carl Ribarski), Maria Happel (Gerichtsmedizinerin Franziska Beck) und Helmut Bohatsch als Kriminaltechniker Franz Wohlfahrt.

Seinen ersten Einsatz hatte indes Neuzugang Andreas Kiendl. Der Schauspieler kehrt damit als ehemaliger „Soko-Kitzbühel“-Polizist Klaus Lechner, welcher vor rund zehn Jahren seinen Dienst quittiert hat, auf den Bildschirm zurück. Kiendl folgt auf Michael Steinocher. Letzterer hatte in seiner Rolle des Bezirksinspektors Simon Steininger 2017 „Soko-Urgestein“ Gregor Seberg (Oberstleutnant Helmuth Nowak) abgelöst.

Ausstrahlung ist 2020 geplant

Die Ausstrahlung ist 2020 geplant. Und was erwartet die Zuseher? In Mariazell wird der Wallfahrer Fabian Fürst erschlagen aufgefunden. Verdächtigt wird zuerst eine im Unfrieden ausgeschiedene Ex-Mitarbeiterin. Ins Visier der Ermittler gerät aber auch der Pilger Julian Spiess. Dessen Alibi ist wasserfest, obwohl er für das „Veilchen“ im Gesicht des Opfers verantwortlich ist. Dann taucht noch der Einheimische Christian Sevelda auf. Mit ihm hatte der Ermordete einen heftigen Streit. Geheimnisvoll gibt sich zudem Seveldas Haushälterin, wird zum Inhalt verraten.