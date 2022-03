Bezirk Lilienfeld: Betrüger sind vor allem in Internet unterwegs

Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner sprach über Erfolge und Herausforderungen der Polizei im Bezirk. Foto: LPD NÖ

Das Jahr 2001: 1.226 Delikte wurden im Bezirk Lilienfeld angezeigt, 20 Jahre später, im Jahr 2021, nur noch 679 Delikte. Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner ist beim Blick auf die aktuelle Kriminalstatistik erfreut: In den letzten zwei Jahrzehnten konnten die angezeigten Delikte somit fast halbiert werden.

„Dies ist nur mit kompetenten und hoch motivierten Mitarbeitern möglich. Die gute Vernetzung zur Behörde, zu Gerichten, Gemeinden, Einsatzorganisationen und die gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung – auch im Rahmen des Präventionsprojektes Prävention ,Gemeinsam.sicher‘ – tragen hierzu maßgeblich bei“, ist er überzeugt.

Aufklärungsquote stets auf hohem Niveau

Trotz steigender Herausforderungen bewegte sich die Aufklärungsquote stets auf hohem Niveau zwischen 54 und 65 Prozent und lag somit immer über dem Durchschnitt auf Bundes- und Landesebene; im Vorjahr machte sie 58 Prozent aus, 485 Fälle wurden geklärt.

Dennoch: Es gibt nicht nur Positives zu berichten. So hat der Bezirk im Vorjahr einen Mordversuch zu verzeichnen: Am Traisner Oktoberfest versetzte eine 18-Jährige einem Gleichaltrigen einen Messerstich in den Bauch. Dieser wurde schwer verletzt.

In trauriger Erinnerung bleibt der Großbrand im Mehrparteienhaus in Traisen Ende Oktober. Eine Pensionistin kam ums Leben, 50 Personen verloren ihr Eigenheim, wir berichteten:

Als Verdächtiger wurde ein Bewohner des Hauses ausgeforscht. Der Brand ist durch achtlosen Umgang mit offenem Feuer, möglicherweise durch eine Kerze oder brennende Zigarette, entstanden.

Zwei Einbrecher wurden ausgeforscht

Ebenso angezeigt wurde ein Raub in Lilienfeld. Einem jungen Mann soll von mehreren Unbekannten beim Traisendamm eine Uhr gestohlen worden sein. Der 21-Jährige soll dabei mit dem Messer bedroht worden sein.

Geklärt wurde auch der Einbruch in den Kassenautomaten auf der Araburg. Der Täter, ein Kaumberger, wurde ausgeforscht. Außerdem: die Anhaltung eines Ungarns, der aus einer Rohrbacher Werkstatt eine Altbatterienkiste stahl. Er wurde unweit des Tatortes gestoppt. Ihm konnte noch ein versuchter Diebstahl in Neumarkt/Ybbs nachgewiesen werden.

Sorge bereitet der Polizei die zunehmende Internet-Kriminalität. Eine Frau ging einem Microsoftbetrüger auf den Leim. Schaden: rund 15.000 Euro. Ein Mann fiel indes auf einen falschen Internet-Broker herein. Dieser kaufte für ihn angeblich Bitcoins in Höhe von 15.000 Euro. Für die Auszahlung war dieser jedoch nicht mehr erreichbar.

Die Polizei setzt auf Prävention: „Wir werden weiter Dämmerungsstreifen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität fahren. Außerdem reagieren unsere Beamten rasch auf aktuelle Vorfälle“, sagt Hochgerner. So ist nach einem vermeintlichen Entführungsversuch eines Jugendlichen kürzlich bereits am nächsten Tag ein Präventionsbeamter in Schulen und Kindergärten gewesen, um die Kinder zu beruhigen und zu sensibilisieren.

Gutes Zeugnis für die Polizei

